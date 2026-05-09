Lampi di luce oggetti volanti non identificati improvvisi | il Dipartimento della Difesa svela le carte sugli avvistamenti degli UFO tra i testimoni gli astronauti dell’Apollo

Il Dipartimento della Difesa ha reso pubblici dettagli riguardanti avvistamenti di oggetti volanti non identificati nel cielo, alcuni dei quali sono stati osservati da astronauti durante le missioni Apollo. Sono stati segnalati lampi di luce improvvisi e apparizioni di oggetti misteriosi, che si sono verificati in diverse occasioni senza spiegazioni ufficiali. Questi eventi sono stati documentati e condivisi con il pubblico, senza che siano stati forniti chiarimenti definitivi.

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Oggetti volanti non identificati che sbucano all’improvviso nel cielo, lampi di luce dal nulla e perfino lo stupore degli astronauti delle missioni Apollo verso la Luna di fronte a fenomeni inspiegabili. Una serie di documenti inediti sugli avvistamenti UFO sono stati pubblicati dal Pentagono venerdì scorso su indicazione del presidente Donald Trump, il quale all’inizio di quest’anno aveva dichiarato che li avrebbe resi pubblici “visto l’enorme interesse dimostrato”. Si tratta di 161 file accessibili sul sito web del Dipartimento della Difesa raccolti in diversi decenni. Come ricorda il Guardian, negli ultimi anni negli Stati Uniti si è assistito a un “rinnovato interesse pubblico per la vita extraterrestre”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Lampi di luce, oggetti volanti non identificati improvvisi: il Dipartimento della Difesa svela le carte sugli avvistamenti degli UFO, tra i testimoni gli astronauti dell’Apollo ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate UFO, il Pentagono pubblica gli X-Files: dai lampi visti nelle missioni Apollo agli oggetti non identificatiOnline i primi 161 dossier del Pentagono sugli UFO diffusi dopo l’ordine di Donald Trump di desecretare i documenti su vita aliena e fenomeni aerei... UFO, il Pentagono svela 162 file inediti: tra missioni Apollo e piloti? Domande chiave Cosa mostrano i tre punti catturati dalle fotocamere delle missioni Apollo? Chi è il pilota di droni che ha descritto l'oggetto... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Cordialmente gelidi, Meloni vede Rubio ma i nodi restano tutti; Eta Aquaridi, arriva il picco dello sciame meteorico: come e quando vederlo; La luce del futuro potrebbe arrivare da alghe vive stampate in 3D; Tutta una questione di glitter e paillettes: lampi di luce nella moda per la Primavera Estate 2026. Lampi di luce, oggetti volanti non identificati improvvisi: il Dipartimento della Difesa svela le carte sugli avvistamenti degli UFO, tra i testimoni gli astronauti dell’ApolloLuci misteriose, oggetti non identificati e le testimonianze degli astronauti Apollo: il Pentagono svela i documenti sugli UFO ... ilfattoquotidiano.it UFO, il Pentagono pubblica gli X-Files: dai lampi visti nelle missioni Apollo agli oggetti non identificatiOnline i primi 161 dossier del Pentagono sugli UFO diffusi dopo l’ordine di Donald Trump di desecretare i documenti su vita aliena e fenomeni aerei non ... fanpage.it Ti verrebbe di scassarlo di mazzate ma ha dei lampi di genio onestamente x.com Terra al Chiaro di Luna: Un Timelapse Stabilizzato e Denoiato da Immagini di Artemis II reddit