Gli Stati Uniti hanno avviato uno shutdown parziale del dipartimento della Sicurezza a causa dell’impasse sui fondi. La situazione riguarda in particolare l’agenzia ICE, incaricata delle questioni di immigrazione, che si trova ora a operare con risorse limitate. La mancanza di un accordo tra le parti ha portato alla sospensione di alcune attività e servizi.

Quello della discussa agenzia ICE per l'immigrazione: adesso è in uno “shutdown” parziale, che sta creando grossi disagi anche negli aeroporti Negli Stati Uniti uno “shutdown”(letteralmente: spegnimento) si verifica quando il bilancio precedente scade ma non si è approvato quello per il periodo successivo. Senza lo stanziamento di nuovi fondi per finanziare le attività dell’amministrazione pubblica, queste devono interrompere il loro lavoro. Di fatto chiudono finché non viene approvato il nuovo bilancio: da qui il termine “shutdown”. Della questione si discute da giorni negli Stati Uniti perché la mancanza di finanziamenti per le attività del dipartimento sta creando grossi problemi concreti. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Gli Stati Uniti non riescono a sbloccare i fondi per il dipartimento della Sicurezza

Articoli correlati

Negli Stati Uniti non riescono a sbloccare il dipartimento della SicurezzaQuello della discussa agenzia ICE per l'immigrazione, a causa di uno “shutdown” parziale che sta creando grossi disagi anche negli aeroporti Negli...

Stati Uniti, la Fed nel mirino del dipartimento della giustiziaL’11 gennaio Jerome Powell, presidente della Federal reserve (Fed), la banca centrale degli Stati Uniti, ha annunciato che l’istituto è minacciato da...

/All starts with Ubume1-80 Pirate Ship Chapter # # # # # # # # # #

Contenuti utili per approfondire Gli Stati Uniti

Temi più discussi: Con Trump Usa non sono più una democrazia liberale, così l'istituto di controllo più autorevole; Salvini su Hormuz: 'Gli Usa non ci hanno coinvolti, l'Italia fa i propri interessi'; Iran, i leader UE compatti contro Israele e Stati Uniti: Non vogliamo partecipare al conflitto; Usa, l'economia al bivio tra impatto della guerra e consenso interno.

Shutdown negli Stati Uniti, caos negli aeroporti: lunghe file ai gate, intervengono gli agenti dell’ICELunghe file ai gate dei principali aeroporti degli Stati Uniti a causa dello shutdown, voluto dai Senatori Democratici, che ha costretto buona parte del ... fanpage.it

Router nel mirino: gli Stati Uniti alzano il muro contro Tp-Link (cinese)e gli altri dispositivi stranieriDalla stretta della FCC ai sospetti su TP-Link, Washington accelera sulla sicurezza digitale domestica. Sullo sfondo, la sfida tecnologica con la Cina e il rischio di una nuova guerra commerciale ... corriere.it

The Epoch Times Italia. . Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato giovedì 26 marzo che l’Iran stava cercando un accordo per porre fine ai raid in corso degli Stati Uniti e di Israele, sostenendo che la pressione aveva costretto Teheran a sedersi - facebook.com facebook

Gli Stati Uniti sono certi di aver distrutto solo un terzo dell’arsenale missilistico iraniano x.com