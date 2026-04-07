Diego Comacchio muore in moto a 67 anni | l' incidente con un' auto in fase di svolta

Un uomo di 67 anni è deceduto dopo un incidente avvenuto ieri pomeriggio a Castelfranco Veneto. Secondo quanto riferito, l’uomo, che aveva appena acquistato una moto nuova, si trovava in sella quando si è verificato lo scontro con un’auto impegnata a svoltare. L’incidente si è verificato intorno alle 16:00 e ha coinvolto i due veicoli nel centro urbano. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

CASTELFRANCO VENETO (TREVISO) - Diego Comacchio, 67enne di Castelfranco Veneto, aveva da poco comprato una moto nuova: ieri (6 aprile), alle 16.30, mentre la guidava lungo via San Lorenzo, strada che collega Rossano Veneto a Cassola (Vicenza), è stato coinvolto in un incidente che gli è costato la vita. A travolgerlo, all'altezza di un distributore, è stata una donna cinquantenne del posto, intenta a svoltare in un parcheggio. Secondo le ipotesi dei carabinieri intervenuti sul posto, l'automobilista avrebbe mancato di dare la precedenza al sessantasettenne. Schiantandosi contro l'automobile, una Renault, il motociclista è finito a terra, impattando violentemente sull'asfalto. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Diego Comacchio muore in moto a 67 anni: l'incidente con un'auto in fase di svolta Incidente a Varcaturo, moto si scontra con un’auto: Mario Costantin muore a 31 anniL'incidente si è verificato nella serata di ieri, 11 febbraio, nella frazione costiera di Giugliano. Muore a 32 anni: tragico incidente, schianto tra moto e autoScarperia e San Piero (Firenze), 1 marzo 2026 – Ancora un tragico scontro sul passo del Giogo. Argomenti più discussi: Diego Comacchio muore in moto a 67 anni: l'incidente con un'auto in fase di svolta; Tragedia a Rossano Veneto: Diego Comacchio muore in un incidente stradale; Incidente in moto a Rossano Veneto, muore trevigiano di 67 anni; Schianto tra auto e moto: Diego muore a 67 anni. Diego Comacchio muore in moto a 67 anni: l'incidente con un'auto in fase di svoltaCASTELFRANCO VENETO (TREVISO) - Diego Comacchio, 67enne di Castelfranco Veneto, aveva da poco comprato una moto nuova: ieri (6 aprile), alle 16.30, mentre la guidava lungo via San Lorenzo, ... ilgazzettino.it TUTTO PRONTO PER LA COMACCHIO HALF MARATHON I canali famosi in tutto il mondo dove svetta la Torre dell’Orologio, è questo l’omaggio racchiuso nella medaglia ufficiale della Comacchio Half Marathon 2026, evento in programma il prossimo 9 mag - facebook.com facebook