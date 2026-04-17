Tragedia sfiorata a Cologno individuato l’autore del sorpasso | Comportamento grave e irresponsabile

A Cologno è stato identificato il conducente di un furgoncino coinvolto in un sorpasso azzardato lungo la ex Strada Statale 591. Durante il tentativo di rientro, il veicolo ha tranciato lo specchietto sinistro di uno scuolabus, che in quel momento era condotto dall’autista. L’incidente si è concluso senza feriti, ma il comportamento del conducente è stato definito grave e irresponsabile.

Cologno. È stato individuato il conducente del furgoncino autore del sorpasso azzardato lungo la ex Strada Statale 591 nel corso del quale, in fase di rientro, ha tranciato lo specchietto sinistro di uno scuolabus su cui, in quel frangente, era presente solo l’autista. Si tratta di un uomo di origine pakistana, classe 1977, residente a Bergamo. L’identificazione è arrivata al termine di un’attività condotta dalla polizia locale di Cologno al Serio, partita dalle immagini girate dalla dash cam del bus. In zona non erano presenti telecamere utili a leggere la targa, ma gli agenti sono riusciti a risalire al veicolo analizzandone alcune caratteristiche a partire dal logo impresso sul telo, il colore e il cassonato con parte posteriore scoperta.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate “Grave violazione e comportamento irresponsabile”. Stop di due mesi alla nave tedesca dei migrantiNuovo fermo amministrativo per una nave della flotta civile battente bandiera tedesca: Humanity 1, della Ong Sos Humanity, è stata fermata per 60... Furgone contromano sulla corsia di sorpasso, tragedia sfiorata sulla Milano-MedaAttimi di vero e proprio terrore nella notte tra martedì 24 e mercoledì 25 marzo sulla Milano-Meda. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Tragedia sfiorata a Cologno, individuato l’autore del sorpasso: Comportamento grave e irresponsabile; Sorpasso azzardato, furgone colpisce scuolabus: le immagini della dash cam. Tragedia sfiorata a Cologno, individuato l’autore del sorpasso: Comportamento grave e irresponsabileL’uomo, 49 anni e residente a Bergamo, è stato individuato dalla polizia locale dopo il sorpasso azzardato lungo la ex statale 591, durante il quale aveva colpito uno scuolabus tranciandone lo specchi ... bergamonews.it Sorpasso azzardato, furgone colpisce scuolabus: le immagini della dash camTragedia sfiorata sulla ex Statale 591 all'alba di martedì 14 aprile: il camioncino ha tranciato di netto lo specchietto laterale del bus ... bergamonews.it Una tragedia sfiorata che fortunatamente non ha provocato feriti tra i piccoli ospiti, ma che ha imposto la chiusura dell’edificio per la messa in sicurezza - facebook.com facebook