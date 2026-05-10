Statale 45 Gatti | Chi sostiene gli espropri ha guardato in faccia i cittadini?
Il Comune di Rivergaro ha rilasciato una dichiarazione dopo la sentenza del Tar del Lazio, che ha respinto i ricorsi presentati dall'ente e dall’associazione dei residenti e utenti della Statale 45. La decisione riguarda l’approvazione dell’ammodernamento della strada che attraversa la vallata. La sentenza ha confermato la validità del progetto, che era stato contestato in sede legale dai ricorrenti.
Arriva un commento dal Comune di Rivergaro, in merito alla sentenza del Tar del Lazio che ha bocciato i ricorsi presentati – dallo stesso ente e dall’associazione Residenti e Utenti della Statale 45 – sull’ammodernamento della strada che attraversa tutta la vallata. È il sindaco Andrea Gatti ad.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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