Statale 45 partiti gli espropri | anche per la casa della 93enne Erminia

Da lunedì 20 aprile sono partite le operazioni di esproprio dei residenti lungo la statale 45, tra Rivergaro e Cernusca, in vista dei lavori di ammodernamento del tratto di circa undici chilometri. Tra le persone coinvolte ci sono anche i proprietari di alcune abitazioni, tra cui una donna di 93 anni. Le procedure riguardano le proprietà che si trovano lungo il percorso interessato dall'intervento.

Da lunedì 20 aprile sono iniziate le procedure e le attività di esproprio dei residenti interessati dal progetto di ammodernamento della Statale 45, nel tratto di undici chilometri tra Rivergaro e Cernusca. Nella mattinata del 23 aprile sono iniziate quelle che coinvolgono l’abitazione di una.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Notizie correlate

Sono 104 le candeline per la signora “Erminia”, il segreto? «Volersi bene e aiutare gli altri»Un pomeriggio carico di emozione e partecipazione ha accompagnato i festeggiamenti per i 104 anni di Virginia Lovati, conosciuta da tutti come...

Figlia 73enne va ad accudire la madre 93enne di notte: morte entrambe nell’incendio scoppiato in casa a VeronaDue donne, madre e figlia di 93 e 73 anni, sono morte in un incendio divampato nella tarda serata di ieri, 18 febbraio, in un’abitazione a Cherubine...