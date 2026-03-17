A pochi giorni dall’apertura delle urne, il ministro della Giustizia Carlo Nordio e il costituzionalista Enrico Grosso sono intervenuti in diretta su Sky Tg24 per discutere del referendum sulla giustizia. Durante il confronto, sono state affrontate questioni legate alle garanzie per i cittadini e alla possibile indipendenza del sistema giudiziario. L’evento ha visto la partecipazione di entrambe le parti, senza ulteriori interventi pubblici o dichiarazioni successive.

A pochi giorni dall’apertura delle urne, il ministro della Giustizia Carlo Nordio e il costituzionalista Enrico Grosso si sono confrontati in tv – a Sky Tg24 – sul referendum sulla giustizia. Posizioni contrapposte sia sui contenuti della riforma sia sulle sue conseguenze, nessuna sorpresa dal faccia a faccia. Per quanto concerne l’ affluenza, il Guardasigilli ha auspicato una partecipazione significativa al voto: "Spero che l'affluenza sia la più alta possibile, tra il 50 e il 60% almeno". Ha sostenuto che la riforma introdurrebbe "più garanzie" per i cittadini, in particolare attraverso la separazione delle carriere, e ha ribadito che "i due Csm resteranno assolutamente indipendenti ed autonomi". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Più garanzie per i cittadini", "indipendenza a rischio". Il faccia a faccia tra Nordio e Grosso sul referendum

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