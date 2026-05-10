Stasi scagionato | nell' informativa smontati l' indizio e il movente
Dopo sei anni, Alberto Stasi è stato ufficialmente scagionato dall'accusa di aver commesso l'omicidio della ragazza a Garlasco. Nell'informativa, sono stati smontati sia l’indizio principale che il movente che lo collegavano al delitto. In passato, la Procura di Pavia aveva deciso di interrompere le indagini, allora guidata dal procuratore Mario Venditti, impedendo così di chiarire definitivamente la vicenda.
Già sei anni fa l'innocenza di Alberto Stasi per il delitto di Garlasco avrebbe potuto venire alla luce: ma a stoppare l'inchiesta che avrebbe potuto già allora riscrivere la storia dell'omicidio di Chiara Poggi fu la Procura di Pavia, retta allora dal procuratore Mario Venditti. A metterlo nero su bianco sono i carabinieri del Nucleo investigativo di Milano nel rapporto finale, reso noto venerdì, che non si limita a indicare gli elementi che portano a Andrea Sempio come vero colpevole dell'omicidio ma analizzano e smontano meticolosamente anche le indagini e i processi che portarono dopo due assoluzioni a condannare Stasi. A sostenere l'innocenza di Stasi è dedicata tutta l'ultima parte dell'informativa firmata dal colonnello Antonio Coppola, comandante del Nucleo investigativo dell'Arma milanese.🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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