Stasi scagionato | nell' informativa smontati l' indizio e il movente

Dopo sei anni, Alberto Stasi è stato ufficialmente scagionato dall'accusa di aver commesso l'omicidio della ragazza a Garlasco. Nell'informativa, sono stati smontati sia l’indizio principale che il movente che lo collegavano al delitto. In passato, la Procura di Pavia aveva deciso di interrompere le indagini, allora guidata dal procuratore Mario Venditti, impedendo così di chiarire definitivamente la vicenda.

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