L' informativa su Sempio | Il movente nei video intimi di Chiara e Stasi La scarpa 42 compatibile con l' assassino

Il Nucleo investigativo di Milano ha depositato un’informativa nelle carte dell’indagine su Andrea Sempio, mettendo in discussione alcuni aspetti della ricostruzione che portò alla condanna di Alberto Stasi per l’omicidio di Chiara Poggi. La documentazione si concentra su elementi legati ai video intimi tra Chiara e Stasi e su una scarpa numero 42, ritenuta compatibile con l’assassino. La vicenda riguarda anche le motivazioni dietro l’uso di questi elementi nel procedimento giudiziario.

Un’informativa del Nucleo investigativo di Milano, depositata agli atti dell’inchiesta su Andrea Sempio, mette in discussione alcuni punti della ricostruzione che portò alla condanna definitiva di Alberto Stasi per l'omicidio di Chiara Poggi. I militari descrivono una dinamica basata su un.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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