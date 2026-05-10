Una piacevole sorpresa. Così potremmo definire Roberta Valente – Notaio in Sorrento. La serie di Rai 1 che si muove tra commedia sofisticata e dramma umano «con il tipico sapore della commedia all’italiana, ma con un linguaggio moderno, brillante e realistico», come la definisce il regista Vincenzo Pirozzi. Piacere a pubblico e critica non era affatto scontato. A differenza di molte altre serie targate Rai Fiction, infatti, Roberta Valente non è tratta da un romanzo, ma è un’idea originale di Alessia Palumbo. Che ha saputo conquistarsi un posto al sole tra titoli già affermati. Stasera in tv su Rai 1 alle 21.30 va in onda l’ultimo atto di questa nuova serie.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Stasera in tv Maria Vera Ratti e Alessio Lapice tornano per il gran finale di Roberta Valente - Notaio in Sorrento: le anticipazioni

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