Maria Vera Ratti ha interpretato Roberta Valente nella serie di Rai 1 intitolata “Roberta Valente – Un notaio in Sorrento”, che sta ottenendo un ampio riscontro di pubblico. Durante un’intervista, l’attrice ha commentato il rapporto con il collega Alessio Lapice, sottolineando la presenza di grande empatia tra i due sul set. La serie, ambientata a Sorrento, sta riscuotendo consensi per il suo cast e la sua trama.

Maria Vera Ratti ha conquistato il pubblico televisivo con la sua Roberta Valente, protagonista dell’omonima serie di Rai 1, Roberta Valente – Un notaio in Sorrento, che sta avendo un grande successo. Maria Vera Ratti ha saputo dar vita a un personaggio femminile diverso dal solito, forte e fragile allo stesso tempo: una giovane donna determinata ma che ancora deve trovare se stessa e il suo ruolo nel mondo. Un percorso non facile per Roberta, anche perché quello in cui ha sempre creduto rischia di andare in frantumi. I suoi genitori, scomparsi in un tragico incidente, non erano la coppia perfetta che lei si era immaginata, tanto che scopre di avere una sorella, Leda (Flavia Gatti), che il padre ha avuto da un’altra donna.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Maria Vera Ratti: “Roberta Valente è un po’ un caso umano. Con Alessio Lapice? C’è stata grande empatia”

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