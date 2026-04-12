Grande attesa questa sera con la serie Roberta Valente - Notaio in Sorrento: la protagonista è interpretata da Maria Vera Ratti, al suo fianco Alessio Lapice Questa sera va in onda la fiction prima tvRoberta Valente – Notaio in Sorrentoche ha per protagonistaMaria Vera Ratti e Alessio Lapice.Quest’ultimo dopo aver detto addio al suo ruolo di Calogiuri inImma Tataranni,adesso è pronto a questa nuova esperienza come attore protagonista maschile in una fiction di punta Rai. Al centro della storia c’è la Roberta che fa la notaio e vive a Sorrento, ma soprattutto una coppia in procinto di sposarsi, sebbene lui sembri un po’ più indeciso. Roberta Valenteha un carattere un po’ spigoloso, ma la sua è una forma di auto difesa, essendo rimasta orfana a 5 anni, ciò la porta ad organizzare la sua vita in ogni minimo dettaglio.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Roberta Valente – Notaio in Sorrento: stasera la nuova fiction con Ratti e Lapice

Roberta Valente - Notaio in Sorrento, al via su Rai 1 la fiction con Maria Vera RattiMaria Vera Ratti debutta su Rai 1 con una nuova fiction intitolata Roberta Valente - Notaio in Sorrento.

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