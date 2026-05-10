Star Volley | quarta in Serie B1 nonostante il KO a Roma

La squadra di pallavolo si è classificata al quarto posto in Serie B1, nonostante la sconfitta contro una squadra capitolina. La partita si è svolta nella capitale e ha visto alcune giovani atlete nate nel 2007 in campo. Ora si attende di capire come il ritorno al PalaDolmen influenzerà le sfide future. La squadra si prepara alla prossima stagione con alcuni aspetti ancora da definire.

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? Domande chiave Come influirà il ritorno al PalaDolmen sulla prossima stagione?. Chi sono le giovani promesse del 2007 testate a Roma?. Perché la sconfitta contro il Casal de' Pazzi non cambia la classifica?. Quali saranno i prossimi passi per il roster della Star Volley?.? In Breve Casal de' Pazzi batte Star Volley 25-19 e 31-29 a Roma.. Coach Sarcinella schiera le giovani Lerario, Lazzizzera e Biasi nate nel 2007.. La squadra chiude il campionato con un totale di 50 punti accumulati.. Il ritorno al PalaDolmen guiderà la preparazione estiva per la prossima Serie B1.. La Star Volley chiude la sua stagione di Serie B1 con un terzo set netto subito a Roma, finendo il campionato al quarto posto con 50 punti totali dopo il match contro il Casal de’ Pazzi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Star Volley: quarta in Serie B1 nonostante il KO a Roma ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Volley b1 femminile. Riccione, brucia il ko al tie breakQuello con la Fantini Folcieri Ostiano è un ko al tie-break che pesa per la Lasersoft Riccione, che guadagna un punto ma vede la diretta rivale per... Volley b1 femminile. Scandicci lotta ancora. Ma va ko in trasfertaRipalta Cremasca 3 Savino Del Bene 0 TRANSPORT RIPALTA CREMASCA: Galbero 9, Gabrieli 10, Martinelli 9, Ottino 17, Feroldi 8, Giordano 2, Labadini (L). Argomenti più discussi: Star Volley chiude al meglio davanti al proprio pubblico, battuta Oplonti Vesuvio / CLASSIFICA; Volley B1/F, Star Bisceglie chiude la stagione a Roma; La Star Volley Bisceglie a Roma per chiudere la stagione nel migliore dei modi; Star Volley Bisceglie, penultimo impegno stagionale.