Volley b1 femminile Scandicci lotta ancora Ma va ko in trasferta

Nella partita di volley femminile di serie B1, la squadra di Scandicci ha affrontato la trasferta contro Ripalta Cremasca, ma ha subito una sconfitta per 3-0. I punteggi dei set sono stati 25-20, 25-18 e 25-22. In campo, le giocatrici di Ripalta Cremasca hanno mostrato un buon livello di gioco, con Ottino che ha totalizzato 17 punti e Gabrieli 10.

Ripalta Cremasca 3 Savino Del Bene 0 TRANSPORT RIPALTA CREMASCA: Galbero 9, Gabrieli 10, Martinelli 9, Ottino 17, Feroldi 8, Giordano 2, Labadini (L). All. Verderio SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Massaglia 8, Arcangeli 1, Omonoyan 10, Buchyns’ka 12, Menon 2, Mercante 1, Grossi (L), Masoni, Savioli 2, Scagnetto, Stoppioni 1. All. Chirichella. Arbitri: Fumagalli e Visalli. Parziali: 25-17, 25-18, 25-11. Come da pronostico, il Ripalta Cremasca, in corsa per la promozione, supera la Savino Del Bene Scandicci che si presenta in Lombardia priva dell’alzatrice titolare Bernardeschi, convocata in prima squadra. Primo set comunque equilibrato fino al 12-12, poi le padrone di casa allungano il passo (17-13 e 22-15) archiviando il parziale 25-17. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Volley b1 femminile. Scandicci lotta ancora. Ma va ko in trasferta Articoli correlati Volley serie B1 femminile. Battuta d’arresto in trasferta per RiccioneBattuta d’arresto pesante per la Lasersoft Riccione, che in casa del Centro Volley Reggiano perde 3-0 senza mai dare la sensazione di poterla... Volley b e b1 femminile. Per la Biauto Jumboffice una trasferta delicataLa sedicesima giornata del campionato di Serie B/1 femminile, vede la Pediatrica Bindi Passione Valdarno Volley di scena (ore 21) a Montespertoli. Approfondimenti e contenuti su Volley b1 femminile Scandicci lotta... Temi più discussi: Volley B1 femminile: pur fuori dai giochi di alta classifica, le ragazze di Ghiselli non staccano la spina. Vtb, vittoria di carattere e maturità. Passa in rimonta a Montesportoli; Volley Club B1 femminile, l'Elettromeccanica Angelini Cesena verso la trasferta di Modena; Volley serie B maschile (Querzoli nelle Marche) e B1 femminile. Life365.eu, addio a Caliendo. Con la Moma al via Montevecchi; Volley B1 femminile | pur fuori dai giochi di alta classifica le ragazze di Ghiselli non staccano la spina Vtb vittoria di carattere e maturità Passa in rimonta a Montesportoli. LIVE Fenerbahce Istanbul-Scandicci, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: servono 2 set per la Final FourCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Fenerbahce ... oasport.it Fenerbahce Istanbul-Scandicci oggi in tv, Champions League volley femminile 2026: orario, programma, streamingLa Savino Del Bene Scandicci si prepara ad affrontare uno degli appuntamenti più delicati della propria stagione europea. Giovedì 19 marzo, alle ore 17.00 ... oasport.it Volley - Play off Scudetto, la corsa tricolore dell'Itas Trentino si ferma ai quarti di finale. In gara 3 alla BTS Arena è ancora Civitanova a vincere 3-1 sui campioni d'Italia, ancora privi di Michieletto e Lavia. - facebook.com facebook Playoff Superlega, Sir Susa Scai Perugia-Vero Volley Monza 3-0: gli umbri si aggiudicano Gara 3 e accedono alle Semifinali x.com