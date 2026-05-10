Stanco De Filippis secondi nel trap misto ad Almaty Taipei realizza il record del mondo

A Almaty, in Kazakistan, si è disputata la seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo. Nella finale di trap misto, Mauro De Filippis e Silvana Maria Stanco hanno ottenuto il secondo posto, dopo aver dominato le qualificazioni. La coppia italiana è arrivata alle spalle di Taipei, che ha stabilito il nuovo record mondiale durante la gara.

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Piazza d’onore per Mauro De Filippis e Silvana Maria Stanco nella finale del trap misto della seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo: ad Almaty, in Kazakistan, Italia 1, dopo aver chiuso in testa le qualificazioni, si arrende nell’ultimo atto soltanto a Cina Taipei. Nel duello finale per il successo di tappa Cina Taipei di Yang Kun-Pi e Liu Wan-Yu si impone con 3640, strappando il record del mondo agli azzurri Daniele Resca e Jessica Rossi, che lo avevano stabilito poco più di un mese fa fermandosi a quota 3540. Seconda posizione per Italia 1 di Mauro De Filippis e Silvana Maria Stanco, che si attestano a quota 3340, pagando un avvio deficitario con 510 nella prima serie: alla fine l’azzurro chiude con 1820, mentre la compagna di squadra si ferma a 1520.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Stanco/De Filippis secondi nel trap misto ad Almaty. Taipei realizza il record del mondo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Tiro a volo, Coppa del Mondo Almaty 2026: De Filippis e Stanco in finale nel trap misto Tiro a volo, De Filippis/Stanco in finale nel trap misto ad Almaty. Quinti Pellielo/CaporuscioCi sarà una coppia italiana nella finale del trap misto della seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo: ad Almaty, in Kazakistan,...