Stanco De Filippis secondi nel trap misto ad Almaty Taipei realizza il record del mondo
A Almaty, in Kazakistan, si è disputata la seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo. Nella finale di trap misto, Mauro De Filippis e Silvana Maria Stanco hanno ottenuto il secondo posto, dopo aver dominato le qualificazioni. La coppia italiana è arrivata alle spalle di Taipei, che ha stabilito il nuovo record mondiale durante la gara.
Piazza d’onore per Mauro De Filippis e Silvana Maria Stanco nella finale del trap misto della seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo: ad Almaty, in Kazakistan, Italia 1, dopo aver chiuso in testa le qualificazioni, si arrende nell’ultimo atto soltanto a Cina Taipei. Nel duello finale per il successo di tappa Cina Taipei di Yang Kun-Pi e Liu Wan-Yu si impone con 3640, strappando il record del mondo agli azzurri Daniele Resca e Jessica Rossi, che lo avevano stabilito poco più di un mese fa fermandosi a quota 3540. Seconda posizione per Italia 1 di Mauro De Filippis e Silvana Maria Stanco, che si attestano a quota 3340, pagando un avvio deficitario con 510 nella prima serie: alla fine l’azzurro chiude con 1820, mentre la compagna di squadra si ferma a 1520.🔗 Leggi su Oasport.it
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