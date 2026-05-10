Staminali la missione di Unimore | Studiamo tumori del sangue e cure Fondamentale finanziare la ricerca
Unimore ha annunciato il suo impegno nello studio dei tumori del sangue e nello sviluppo di nuove terapie. La ricerca è considerata una priorità per migliorare le cure e salvare vite. L’università sottolinea l’importanza di finanziare le attività di ricerca per avanzare nelle conoscenze e nelle tecniche terapeutiche. La missione si concentra sulla scoperta di approcci innovativi contro le malattie ematologiche.
Dedicare l’esistenza alla ricerca per sviluppare nuove terapie salvavita non è solo una scelta professionale: è una missione. Lo sanno all’Haematopoietic Stem Cell Laboratory del Centro Interdipartimentale di Cellule Staminali e Medicina Rigenerativa (Cidstem) di Unimore, un laboratorio ‘punta di diamante’ nel panorama internazionale della ricerca emato-oncologica, guidato da Rossella Manfredini. Lei si occupa di biologia delle cellule staminali. Perché questi studi sono importanti e a cosa portano? "Il cancro è una malattia della cellula staminale. Le cellule staminali leucemiche, che causano e mantengono i tumori del sangue, per le loro alterazioni geniche sono resistenti alle terapie tradizionali.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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