Staminali la missione di Unimore | Studiamo tumori del sangue e cure Fondamentale finanziare la ricerca

Da ilrestodelcarlino.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Unimore ha annunciato il suo impegno nello studio dei tumori del sangue e nello sviluppo di nuove terapie. La ricerca è considerata una priorità per migliorare le cure e salvare vite. L’università sottolinea l’importanza di finanziare le attività di ricerca per avanzare nelle conoscenze e nelle tecniche terapeutiche. La missione si concentra sulla scoperta di approcci innovativi contro le malattie ematologiche.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Dedicare l’esistenza alla ricerca per sviluppare nuove terapie salvavita non è solo una scelta professionale: è una missione. Lo sanno all’Haematopoietic Stem Cell Laboratory del Centro Interdipartimentale di Cellule Staminali e Medicina Rigenerativa (Cidstem) di Unimore, un laboratorio ‘punta di diamante’ nel panorama internazionale della ricerca emato-oncologica, guidato da Rossella Manfredini. Lei si occupa di biologia delle cellule staminali. Perché questi studi sono importanti e a cosa portano? "Il cancro è una malattia della cellula staminale. Le cellule staminali leucemiche, che causano e mantengono i tumori del sangue, per le loro alterazioni geniche sono resistenti alle terapie tradizionali.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

staminali la missione di unimore studiamo tumori del sangue e cure fondamentale finanziare la ricerca
© Ilrestodelcarlino.it - Staminali, la missione di Unimore: "Studiamo tumori del sangue e cure. Fondamentale finanziare la ricerca"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Leggi anche: 'Un uovo per la vita', Lega serie B con Ail per la ricerca sui tumori del sangue

Leggi anche: Pasqua, 'Un uovo per la vita' torna la campagna Ail per la ricerca e la cura dei tumori del sangue

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web