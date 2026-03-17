' Un uovo per la vita' Lega serie B con Ail per la ricerca sui tumori del sangue

La Lega Serie B si unisce all’Ail in un’iniziativa per sostenere la ricerca sui tumori del sangue. L’obiettivo è sensibilizzare il pubblico e raccogliere fondi attraverso una campagna dedicata. L’evento si svolge a Roma e coinvolge club e tifosi in attività di solidarietà, con l’obiettivo di contribuire alla lotta contro le malattie ematologiche.

Roma, 17 mar. (Adnkronos Salute) - Fare squadra per la solidarietà. Con questo spirito la Lega serie B rinnova il sostegno all'iniziativa 'Uova di Pasqua Ail' dell'Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma, in occasione della 31esima giornata della Serie Bkt, turno infrasettimanale del campionato. L'iniziativa anticipa il tradizionale appuntamento Ail del 20, 21 e 22 marzo, con le uova di Pasqua in 5mila piazze italiane, giunto alla 33esima edizione. Un impegno concreto per sensibilizzare tifosi e appassionati nei confronti della ricerca scientifica contro i tumori del sangue, sottolineando quanto sia importante l'apporto che ognuno di noi può offrire. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - 'Un uovo per la vita', Lega serie B con Ail per la ricerca sui tumori del sangue Articoli correlati Leggi anche: Pasqua, 'Un uovo per la vita' torna la campagna Ail per la ricerca e la cura dei tumori del sangue Leggi anche: Tumori, in un volume Ail il ruolo di ambiente e stili vita nel rischio onco-ematologico Tutto quello che riguarda 'Un uovo per la vita' Lega serie B con... Temi più discussi: 'A Pasqua regala sorrisi': acquista un uovo solidale Ibiscus; Pasqua, 'Un uovo per la vita' torna la campagna Ail per la ricerca e la cura dei tumori del sangue; Serie B in campo per AIL con le Uova di Pasqua solidali; Colora e decora le uova: pomeriggio creativo a Somma Lombardo per i bambini con lo Sci Club ’88. Lega Serie B con AIL per le Uova di Pasqua solidaliRoma, 17 mar. – Fare squadra per la solidarietà. Con questo spirito la Lega Serie B rinnova il sostegno all’iniziativa Uova di Pasqua AIL – Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma – i ... askanews.it Pasqua, 'Un uovo per la vita' torna la campagna Ail per la ricerca e la cura dei tumori del sangueRoma, 13 mar. (Adnkronos Salute) - L'Ail, Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma, rinnova anche quest'anno la storica campagna solidale 'Un uovo per la vita'. Il 20, 21 e 22 marzo le ... msn.com Lega Pallavolo Serie A Femminile. Lega Pallavolo Serie A Femminile · Original audio. - facebook.com facebook Riccardo Molinari (capogruppo Lega Camera) spiega le ragioni del SÌ al referendum giustizia del 22-23 marzo. x.com