Pasqua ' Un uovo per la vita' torna la campagna Ail per la ricerca e la cura dei tumori del sangue

L'Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma ha annunciato il ritorno della campagna solidale 'Un uovo per la vita' in occasione di Pasqua. La campagna mira a sostenere la ricerca e la cura dei tumori del sangue e coinvolge diverse iniziative in tutta Italia. La data di inizio è il 13 marzo e l’obiettivo è raccogliere fondi attraverso la vendita di uova di cioccolato.

Roma, 13 mar. (Adnkronos Salute) - L'Ail, Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma, rinnova anche quest'anno la storica campagna solidale 'Un uovo per la vita'. Il 20, 21 e 22 marzo le uova di Pasqua Ail torneranno in 5mila piazze italiane per la 33esima edizione dell'iniziativa, posta sotto l'Alto Patronato del presidente della Repubblica. L'appuntamento, ormai una tradizione della solidarietà nel Paese, sostiene l'impegno di Ail accanto ai pazienti con tumori del sangue e alle loro famiglie. Con un contributo minimo associativo di 15 euro sarà possibile ricevere un uovo di Pasqua Ail, disponibile al cioccolato al latte o fondente. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Pasqua, 'Un uovo per la vita' torna la campagna Ail per la ricerca e la cura dei tumori del sangue Articoli correlati Leggi anche: "Scacco al linfoma", la campagna che svela come la nuova immunoterapia stia rivoluzionando la cura dei tumori del sangue Torna la campagna di FIDAS Intercral “Io dono. E tu?” per promuovere la donazione del sangueAnche quest’anno FIDAS Intercral Parma Odv sostiene la campagna informativa “Io dono. Aggiornamenti e notizie su Pasqua 'Un uovo per la vita' torna la... Temi più discussi: Uova di Pasqua 2026 fantastiche e dove trovarle: la nostra selezione; Baci Perugina Pasqua 2026, uova con cristalli Swarovski e nuova Crystal al fondente con arancia; Un uovo di Pasqua che vale molto di più: il gesto solidale che aiuta i malati del sangue; Richiamo di uova di Pasqua al cioccolato fondente Marchesi 1824 per rischio corpi estranei, i lotti coinvolti. Balocco lancia l’uovo di Pasqua per la GenZ: la sorpresa diventa un’esperienzaPer la Pasqua 2026, Balocco riscrive le regole della Pasqua lanciando Balocco Experience, l'uovo che regala un'esperienza. distribuzionemoderna.info Balocco Experience: uova di Pasqua con masterclass e strategia phygital per parlare alla Gen ZScopri come Balocco integra evento dal vivo, creator economy e contenuti social per presentare la nuova linea di uova di Pasqua ... engage.it Pasqua, festeggiare costa di più: dai rincari per gli aerei alle colombe – Ecco dove si può risparmiare Le uova di cioccolato segnano aumenti dal sei al dieci percento - facebook.com facebook I voli per Pasqua già sopra i 400 euro, treni cari #ANSA x.com