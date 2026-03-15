Zaccagni carica l’ambiente | Contro il Milan servirà una Lazio perfetta Daremo tutto come sempre

Mattia Zaccagni, capitano della Lazio, ha parlato in vista della prossima sfida contro il Milan, sottolineando che la squadra deve essere al massimo delle proprie potenzialità. Ha ringraziato i tifosi per il sostegno e ha affermato che i biancocelesti daranno il massimo, come sempre, per ottenere un risultato positivo. Le sue parole sono state rivolte anche all’analisi della partita, con un tono di determinazione.

Mattia Zaccagni ha parlato sui canali ufficiali della Lazio in vista del match contro il Milan, valido per la 29ª giornata del campionato di Serie A 20252026. Il capitano biancoceleste ha ringraziato i tifosi per il loro ritorno all'Olimpico, prima di analizzare la sfida contro i rossoneri di Massimiliano Allegri. Di seguito, le sue parole Sulla Lazio: “In questi giorni abbiamo sentito forte la passione, la rabbia e l’amore dei tifosi per questi colori. Per noi indossare la maglia della Lazio è un onore e una responsabilità, sappiamo bene cosa rappresenti per loro e anche per noi che la difendiamo sul campo. Per questo voglio ringraziare chi domenica sarà allo stadio perché il loro sostegno è la nostra forza. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Zaccagni carica l’ambiente: “Contro il Milan servirà una Lazio perfetta. Daremo tutto come sempre” Articoli correlati Politano carica l’ambiente: «Finale meritatissima. Bologna forte, servirà intensità. E sui rigori…»di Redazione Inter News 24Politano alla vigilia della Supercoppa: l’esterno azzurro analizza il percorso della squadra, elogia il Bologna e avverte... Leggi anche: Darmian a Sky: «Servirà la partita perfetta, il pubblico di San Siro ci darà la carica per ribaltare il 3-1» Aggiornamenti e contenuti dedicati a Zaccagni carica Temi più discussi: Corsi: Flaminio? Darebbe punti in più. Leader? Cataldi si carica la squadra, Zaccagni no; Lazio-Atalanta si chiude 2-2, in Coppa Italia tra Sarri e Palladino finisce pari; Verso Lazio-Milan, Zaccagni carica l’ambiente e avverte i rossoneri; Lazio News / Le parole di Fabiani, Zaccagni carica: rassegna stampa. Lazio News / Le parole di Fabiani, Zaccagni carica: rassegna stampaLe principali notizie della mattinata di oggi sabato 14 marzo 2026 riguardanti l'ambiente Lazio, tutte a portata di mano su Cittaceleste ... msn.com Zaccagni alla ricerca del gol: è lui l’incubo del DiavoloDopo ogni partita nella quale resta a secco, inevitabilmente, la statistica ritorna fuori: Mattia ... msn.com #ZACCAGNI CHIAMA I TIFOSI Il capitano della #Lazio suona la carica in vista del Milan: «Negli ultimi giorni abbiamo sentito forte la passione, la rabbia e l’amore dei tifosi per questi colori! Per noi indossare la maglia della Lazio è un onore» #Calcione x.com #ZACCAGNI CHIAMA I TIFOSI Il capitano della #Lazio suona la carica in vista del Milan ai canali ufficiali del club: «Negli ultimi giorni abbiamo sentito forte la passione, la rabbia e l’amore dei tifosi per questi colori! Per noi indossare la maglia della Lazi facebook