Sta per diventare obbligatoria la targa sui monopattini

A partire da sabato 16 maggio diventerà obbligatoria l’applicazione di una targa adesiva sui monopattini. La targa, che può essere pagata e scaricata online, dovrà poi essere ritirata presso un punto di consegna designato. Questa misura mira a favorire l’identificazione dei mezzi e a migliorare il rispetto delle norme di circolazione. È prevista una procedura semplice per ottenere la targhetta, che dovrà essere applicata sul monopattino.

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Sabato prossimo, il 16 maggio, entrerà in vigore l’obbligo di apporre la targa sui monopattini elettrici: dal giorno successivo chi non l’avrà fatto rischia multe che vanno dai 100 ai 400 euro. Sempre il 16 maggio sarebbe dovuto entrare in vigore anche l’obbligo per chi guida il monopattino di avere un’assicurazione, che una circolare ministeriale ha rinviato di due mesi per ragioni tecniche: in questo caso l’obbligo dovrebbe quindi entrare in vigore il 16 luglio. Quella da apporre al monopattino elettrico non è una classica targa: concretamente è un adesivo che si può scaricare a pagare online sul Portale dell’automobilista, sito del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (qui ci sono tutte le istruzioni).🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Sta per diventare obbligatoria la targa sui monopattini ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Monopattini, arriva la targa obbligatoriaNon se ne può più di avere sulla strada con monopattini elettrici non in regola che sfrecciano ovunque. Monopattini: slitta l’assicurazione, ma arriva la targa obbligatoria? Cosa sapere Assicurazione obbligatoria per monopattini elettrici posticipata al 16 luglio 2026 per problemi tecnici.