Monopattini arriva la targa obbligatoria

Dal prossimo mese sarà obbligatorio montare una targa sui monopattini elettrici per poter circolare in modo regolare. La misura riguarda tutti i veicoli di questo tipo che vengono usati sulle strade urbane, con l’obiettivo di migliorare il controllo e la sicurezza. La normativa si applica sia ai privati che ai noleggi, e entrerà in vigore in tutta Italia.

Non se ne può più di avere sulla strada con monopattini elettrici non in regola che sfrecciano ovunque. Nessuno mi toglie dalla testa l’idea che questi mezzi godono dell’impunità non concessa per esempio agli scooter e alle auto. Inoltre sono pericolosi se non condotti con buonsenso. Si è tanto parlato e scritto di aggiungere regole più severe per la loro circolazione ma non vedo risultati. Forse è ora di un giro di vite. Mario Benetti Risponde Beppe Boni Molte norme sono già applicate e rese obbligatorie per i monopattini, ma spesso vengono disattese e i controlli non sempre sono capillari come succede per gli altri automezzi. L’uso del casco, per esempio, è già in vigore ma molti conducenti se ne fregano bellamente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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