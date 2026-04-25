Monopattini | slitta l’assicurazione ma arriva la targa obbligatoria

L'obbligo di assicurazione per i monopattini elettrici è stato rinviato al 16 luglio 2026 a causa di problemi tecnici. La disposizione, inizialmente prevista prima, riguarda anche l'introduzione dell'obbligo di targa. La misura mira a regolamentare l'uso dei veicoli elettrici nelle città italiane, ma al momento non sono ancora state definite tutte le modalità di applicazione.

? Cosa sapere Assicurazione obbligatoria per monopattini elettrici posticipata al 16 luglio 2026 per problemi tecnici.. Obbligo della targa identificativa per i mezzi confermato invece per il 16 maggio 2026.. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti hanno ufficializzato lo slittamento dell’obbligo di assicurazione RC per i monopattini elettrici al 16 luglio 2026, mantenendo però ferma la scadenza del 16 maggio per l’installazione della targa identificativa. La decisione di posticipare la copertura assicurativa obbligatoria nasce da una necessità tecnica emersa dopo le segnalazioni dell’Ania.🔗 Leggi su Ameve.eu

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Monopattini elettrici: targa e assicurazione obbligatorie

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