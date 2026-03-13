Squash a Jobber | Info & Card finale SAJ Grandeur Warped 2026

Sabato 14 marzo si svolgerà a Cesate, presso il Centro Sport Cesate in via Dante 72, l’evento di wrestling “SAJ Grandeur Warped 2026”. La manifestazione avrà inizio alle 19 e prevede un match tra Squash e Jobber. La card finale dell’evento include vari incontri di wrestling e si svolge nella città di Cesate, in provincia di Milano.

Le Info e la Card finale di “ SAJ Grandeur Warped 2026 “, in programma Sabato 14 Marzo a Cesate (MI): SAJ “Grandeur Warped 2026” Sabato 14 Marzo – Cesate (MI) Centro Sport Cesate – Via Dante 72 Inizio Ore 19.00 – Biglietti Online QUI Triple Treat Match for SAJ Openweight Championship Sebastian De Witt (c) Vs El G vs Lupo. 3 Way Tag Team Match for SAJASCA Tag Team Championship Mike Bird & Crimi (c) Vs L’Orda (Bjorn & RUST) Vs War Code (Adriano & Ema Corsi). SAJ Combat Championship Goro (c) Vs Kouga. Super Strong Style 16 Tournament – Quarti Mirko Mori Vs Spike Trivet. 4 Way Match Gabriel Grip Vs Merak Vs Nick Freddi Vs Session Moth Martina. Nico Inverardi Vs Joe Coffey. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Squash a Jobber: Info & Card finale “SAJ Grandeur Warped 2026” Articoli correlati ICW: Info & Card finale “Fight Forever: New Horizon 2026”Le Info & la Card finale di “ICW Fight Forever: New Horizon 2026”, in programma questo Sabato a Comun Nuovo (BG): ICW Fight Forever: New Horizon 2026... IWA: Info & Card finale “La Legge della Strada 2026”Le Info e la Card finale di “La Legge della Strada 2026”, in programma Domenica 15 Febbraio a Tecchiena, Alatri (FR): IWA Lotta per Frusna – I want...