Quote scudetto Serie A | Inter quasi in pari sprofondo Milan

Nel campionato di Serie A, la lotta per lo scudetto si fa sempre più evidente. L’Inter si trova molto vicina alla parità di punti con le avversarie, mentre il Milan attraversa un momento difficile con una sconfitta che complica le speranze di conquista. Nel match più atteso, il Napoli ha battuto il Milan al Maradona grazie a un gol decisivo di Matteo Politano, regalando tre punti fondamentali ai partenopei.

Il Napoli tiene accese le speranze tricolori grazie a un lampo decisivo di Matteo Politano, che stende il Milan nel big match del Maradona e regala ai campioni d’Italia in carica 3 punti pesantissimi. La vittoria firmata dall’esterno di Antonio Conte permette ai partenopei di compiere il sorpasso diretto in classifica proprio ai danni dei rossoneri. Nonostante una striscia positiva di 5 vittorie consecutive, i bookmakers mantengono una certa cautela sulla rimonta del Napoli, quotata a 8,00 su Planetwin365. Il distacco di 7 punti dalla capolista resta un ostacolo significativo. Il verdetto del campo ha però ridato vigore a una piazza che non ha ancora intenzione di abdicare ufficialmente al titolo. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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