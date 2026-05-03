Sassuolo-Milan 2-0 | è sprofondo rossonero il Diavolo in 10 da metà primo tempo Ora la zona Champions vacilla

Il Milan ha subito una sconfitta per 2-0 in trasferta contro il Sassuolo, con i gol di Berardi e Laurienté. La partita si è complicata per i rossoneri già a metà primo tempo, quando sono rimasti in dieci uomini. La sconfitta mette in discussione la posizione in classifica del club, che ora si trova a rischio di perdere il quarto posto a favore di altre squadre. La Roma, in campo la giornata successiva, potrebbe avvicinarsi a tre punti di distanza.

Milano, 3 maggio 2026 – Il Milan sprofonda contro il Sassuolo sotto i colpi di Berardi e Laurienté. Ora anche la zona Champions vacilla: la Roma, in campo domani, può portarsi a -3. Numeri da incubo per la squadra di Allegri, rimasta in dieci a metà primo tempo per l’espulsione di Tomori: dopo una striscia di 24 risultati utili consecutivi, 5 ko nelle ultime 10 gare, una sola rete in 5 partite, più di due mesi senza il timbro di un attaccante. Sassuolo vs Milan nella foto Rafael Leao (Milan) delusione dopo il gol subito e giocatori Sassuolo esultanza dopo il gol del 2 a 0 Reggio Emilia 03-05-2026 Mapei Stadium - Stadio Città del Tricolore Sassuolo vs Milan Campionato Serie A Enilive - 35a giornata foto Roberto GaravagliaAgenzia Aldo Liverani sas La bestia nera del Sassuolo .🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sassuolo-Milan 2-0: è sprofondo rossonero, il Diavolo in 10 da metà primo tempo. Ora la zona Champions vacilla Milan Sassuolo 2-2 /// Il super gol di Lauriente che fa impazzire Allegri \\ Serie A 2025/2026 Notizie correlate Leggi anche: Milan-Torino 1-1 (45?): Simeone risponde a Pavlovic, ma pessimo primo tempo del Diavolo Sassuolo, che impresa. In 10 dal 16' del primo tempo vince 2-1 sull'AtalantaAGI - L'Atalanta paga dazio per le fatiche europee e frena al Mapei Stadium, perdendo 2-1 contro il Sassuolo. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Sassuolo-Milan: probabili formazioni e statistiche; Sassuolo-AC Milan, Serie A 2019/20: Time Machine; Sassuolo-Milan pronostico risultato quote IA 35ª giornata Serie A; Sassuolo-Milan, dove vederla in tv e streaming: data e orario. Sassuolo-Milan 2-0, Berardi e Laurienté mandano k.o. i rossoneri: le statistiche del matchIl Milan di Allegri crolla sotto i colpi di un Sassuolo perfetto: finisce 2-0 con reti di Berardi e Laurienté, le statistiche della gara ... derbyderbyderby.it Sassuolo-Milan 2-0: è sprofondo rossonero, il Diavolo in 10 da metà primo tempo. Ora la zona Champions vacillaL’espulsione di Tomori per un doppio giallo e le due reti di Berardi e Laurienté aprono la strada che conduce al disastro, e ora la Roma può portarsi a -3 ... ilgiorno.it Neschio. . CHE CROLLO SASSUOLO-MILAN 2-0 #SassuoloMilan #Allegri #SerieA facebook Tracollo Milan I rossoneri perdono malamente a Reggio Emilia contro il Sassuolo e mettono a serio rischio il posto in Champions. Decisivi i gol di Berardi e Laurienté e l'espulsione al 24' di Tomori per doppia ammonizione #Tuttosport #Sassuolo #Milan x.com