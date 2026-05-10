Sprint Ponte Nencioni Asfalto e prove di carico | Lavori giorno e notte

I lavori per la linea tramviaria che collega Firenze a Bagno a Ripoli e per il nuovo ponte intitolato alle sorelle Nencioni proseguono senza interruzioni, con attività che si svolgono giorno e notte. Attualmente sono in corso lavori di asfaltatura e prove di carico sul ponte, situato in prossimità della zona di intervento. Le operazioni sono state avviate per rispettare i tempi previsti di realizzazione.

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di Emanuele Baldi FIRENZE "Stanno andando avanti senza sosta i lavori per la linea tramviaria per Bagno a Ripoli e per il nuovo ponte che verrà intitolato alle sorelle Nencioni. Gli operai hanno lavorato in maniera incessante, il giorno e la sera e anche oggi di sabato, e stanno dando l’ultima gettata di calcestruzzo". La sindaca Sara Funaro ringrazia così sui canali social le ditte in azione per lo sprint dei cantieri sul ponte che, tra poco più di venti giorni, allaccerà per sempre Bellariva e Gavinana offrendo, a distanza di 45 anni dal taglio del nastro del vicino viadotto di Varlungo, un nuovo attraversamento carrabile sull’Arno. Da quel momento pancia a terra per studiare e mettere in atto le opere di consolidamento per il dirimpettaio ponte da Verrazzano che ospiterà i binari della linea 3.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sprint Ponte Nencioni. Asfalto e prove di carico: "Lavori giorno e notte" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Nuovo ponte Veggia, ultime prove di carico Ponte Mili Marina, completate le prove di carico sull'infrastrutturaCompletate con esito positivo le prove di carico sul ponte di Mili marina, all'altezza del km 8,500.