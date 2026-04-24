nuovo ponte veggia ultime prove di carico

Sono in corso le ultime prove di carico sul nuovo ponte Veggia, un passaggio fondamentale che collega il centro di Sassuolo alla sponda reggiana del fiume Secchia. La riqualificazione dell'infrastruttura, iniziata mesi fa, si avvicina alla conclusione dopo un lungo percorso. Le verifiche tecniche sono state svolte per garantire la sicurezza e la stabilità della struttura, che rappresenta un punto di collegamento importante tra le due città.

La lunga marcia volge al termine. E quella che ha portato alla riqualificazione del ponte della Veggia, infrastruttura strategica che collega il centro di Sassuolo, attraverso via Radici in Monte, alla sponda reggiana del Secchia, è stata una marcia lunghissima. Ormai prossima, come detto, alla conclusione: domenica infatti il ‘ponte vecchio’ sarà oggetto delle prove di carico propedeutiche all’ottenimento delle certificazioni di sicurezza. Per dare modo ai tecnici di lavorare in sicurezza, il ponte sarà chiuso al traffico dalle 8 alle 15 di domenica: sette ore, e in un giorno festivo sono disagio minimo, rispetto al quale si farà buon viso...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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