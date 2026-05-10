Spray al peperoncino su un autobus della Linea 23
Un episodio di violenza si è verificato a bordo di un autobus della Linea 23 durante una normale corsa. Durante una fermata, una persona ha spruzzato spray al peperoncino all’interno del mezzo, colpendo un’operatrice e alcuni passeggeri presenti. La polizia è intervenuta per gestire la situazione e raccogliere elementi utili alle indagini. Nessuna informazione è stata resa nota sulla dinamica dell’accaduto o sull’identità di chi ha compiuto il gesto.
Nuovo episodio di violenza sul trasporto pubblico locale. A bordo di un mezzo in servizio sulla Linea 23 (Guidoni-Sorgane), durante una fermata, una persona ha spruzzato spray al peperoncino all’interno dell’autobus, colpendo l’operatrice di esercizio in servizio e diversi passeggeri presenti. Le.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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