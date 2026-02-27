Spray al peperoncino contro un autobus a Langhirano

Nel primo pomeriggio di oggi a Langhirano, una persona ha spruzzato spray al peperoncino da terra verso un autobus che stava ripartendo, causando momenti di tensione. L’episodio si è verificato poco prima delle 14.30 e ha coinvolto il veicolo in partenza. Non sono stati riferiti feriti o ulteriori dettagli sull’identità dell’autore.

Momenti di tensione nel primo pomeriggio di oggi a Langhirano, dove poco prima delle 14.30 una persona ha spruzzato spray al peperoncino da terra verso l'autobus che stava ripartendo. Il mezzo era in transito tra via Fanti d'Italia e Piazzale Corridoni. L'autista della linea ha interrotto la corsa e ha permesso la messa in sicurezza dei passeggeri, passati nel frattempo su un altro autobus con posti a sufficienza al suo interno. Una signora a bordo avrebbe chiamato i soccorsi. L'autore del gesto sarebbe stato identificato in un ragazzo del posto. Sono intervenuti tempestivamente le forze dell'ordine e i vigili del fuoco partiti dalla caserma di via Chiavari, a Parma. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

