Sport politica e fede | il palinsesto intenso di domenica 10 maggio

Domenica 10 maggio si svolgerà un ricco palinsesto che comprende eventi sportivi, incontri politici e dibattiti sulla situazione economica europea. Nel calcio, si sfideranno le squadre tra Parma e Roma, oltre a Milan e Atalanta, in partite decisive per la classifica. Parallelamente, sono programmati incontri pubblici dedicati alle prospettive della Banca centrale europea, che si terranno in diverse città.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui