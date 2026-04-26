Rai Sport Domenica 26 Aprile | Palinsesto telecronisti eventi live streaming | Liegi - Bastogne - Liegi

Domenica 26 aprile, la copertura di Rai Sport si concentra sulla classica di ciclismo Liegi-Bastogne-Liegi, con eventi in diretta e telecronache specializzate. La programmazione prevede lo streaming e la trasmissione di tutte le fasi della gara, con telecronisti dedicati a seguire i momenti più salienti. La giornata sportiva si svolge con un palinsesto studiato per offrire aggiornamenti e commenti in tempo reale, rendendo possibile seguire l’evento anche attraverso i canali digitali.

In vista del weekend, Domenica 26 Aprile 2026, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che va dalle dirette alla narrazione approfondita degli eventi. Al centro c’è la Nazionale di calcio, seguita su Rai 1 da Alberto Rimedio, Lele Adani, Alessandro Antinelli e Andrea Stramaccioni, con la supervisione di Marco Lollobrigida. La Rai punta alla qualificazione ai Mondiali 2026 dopo le mancate partecipazioni del 2018 e 2022.🔗 Leggi su Digital-news.it

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