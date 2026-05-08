Domenica 10 maggio Milano ospiterà nuovamente StraWoman Humanitas, una corsa non competitiva di 5 o 10 km dedicata alle donne e aperta a tutti. La manifestazione, alla sua sesta edizione, coinvolge atleti e cittadini in un percorso che punta a promuovere la prevenzione e la ricerca. Humanitas conferma il suo ruolo di partner scientifico dell’evento, che si svolge nel centro della città e si colora di rosa per sensibilizzare sull’importanza della salute femminile.

Milano, 8 maggio 2026 – Milano è pronta a tingersi di rosa. Domenica 10 maggio, torna StraWoman Humanitas, la corsa-camminata non competitiva (5 km o 10 km) dedicata alle donne, ma aperta a tutti, di cui Humanitas per il sesto anno consecutivo è partner scientifico. Nato nel 2011 e giunto alla sua 16ª edizione, l’evento è un appuntamento con lo sport, la prevenzione e la ricerca con gli specialisti dei centri medici Humanitas Medical Care e di Humanitas San Pio X. Partecipando sarà anche possibile sostenere con una donazione alcuni progetti di Ricerca medica. Ma dove si terrà? Quali sono i percorsi? Ecco tutte le informazioni e curiosità in vista dell’appuntamento.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - StraWoman 2026, Milano si colora di rosa domenica 10 maggio: la corsa tra sport, prevenzione e ricerca

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