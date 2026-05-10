Spino l' affondo di Gradi | Strada in pessime condizioni Lettera a Polcri | Impegni non rispettati
Un dirigente della Provincia ha scritto al presidente comunale, chiedendo interventi di manutenzione su una strada utilizzata per gare motoristiche dal 1965. Nella lettera, sono stati segnalati problemi di condizioni della strada, definendola in pessimo stato. La comunicazione arriva in risposta a un affondo di un altro esponente, che aveva criticato le condizioni della strada stessa.
Una lettera aperta al presidente dalla Provincia Alessandro Polcri per chiedere maggiore manutenzione nel tratto di strada dove sin dal 1965 si svolgono gare motoristiche. A scriverla è Luca Gradi, ex assessore del Comune di Pieve Santo Stefano e figlie di Adriano Gradi, pievano che ideò insieme.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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