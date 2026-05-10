Spino l' affondo di Gradi | Strada in pessime condizioni Lettera a Polcri | Impegni non rispettati

Un dirigente della Provincia ha scritto al presidente comunale, chiedendo interventi di manutenzione su una strada utilizzata per gare motoristiche dal 1965. Nella lettera, sono stati segnalati problemi di condizioni della strada, definendola in pessimo stato. La comunicazione arriva in risposta a un affondo di un altro esponente, che aveva criticato le condizioni della strada stessa.

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