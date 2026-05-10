Spettacolo al Torneo di Arena Polo di Bucine Harpa Farout in trionfo Coppa Italia | i migliori

Lo scorso weekend nel Polo Club di Villa a Sesta, a Bucine, si è disputato l’Open d’Italia Arena Polo-Coppa Italia Fise. La competizione ha visto la vittoria del Harpa Farout Polo Team, che si è aggiudicato il titolo di campione. La manifestazione ha coinvolto i migliori giocatori e si è svolta all’interno del contesto del Torneo di Arena Polo di Bucine.

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