Spettacolo al Torneo di Arena Polo di Bucine Harpa Farout in trionfo Coppa Italia | i migliori
Lo scorso weekend nel Polo Club di Villa a Sesta, a Bucine, si è disputato l’Open d’Italia Arena Polo-Coppa Italia Fise. La competizione ha visto la vittoria del Harpa Farout Polo Team, che si è aggiudicato il titolo di campione. La manifestazione ha coinvolto i migliori giocatori e si è svolta all’interno del contesto del Torneo di Arena Polo di Bucine.
BUCINE Harpa Farout Polo Team si è laureato campione dell’ Open d’Italia Arena Polo-Coppa Italia Fise, manifestazione che è andata in scena lo scorso weekend all’interno della cornice del Polo Club di Villa a Sesta, nel comune di Bucine. Il campionato italiano di arena polo si è concluso con un’edizione spettacolare, ricca di adrenalina e grande sport. Il team Harpa Farout Polo Team, composto da Mattia Orsi, Fabrizio Facello e Pedro Soria, ha conquistato il titolo dopo una finale intensa e combattuta. Al secondo posto Villa a Sesta-La Patrona, con Riccardo Tattoni, Praxilla Trabattoni, Pedro Paseyro e Ignacio Brunetti, mentre il terzo gradino del podio è andato a Castelluccia Polo Team, formato da Stefano Giansanti, Boris Bignoli e Giordano Magini.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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