Sfilata inaugurale nel centro di Arezzo Squadre italiane e internazionali in campo Torna a Bucine l’Open d’Italia Arena Polo | spettacolo garantito fino al 3 maggio

Nel centro di Arezzo si è svolta la sfilata inaugurale, coinvolgendo squadre italiane e internazionali. A Bucine, invece, è iniziato l’Open d’Italia Arena Polo, che durerà fino al 3 maggio presso Villa a Sesta. Si tratta della seconda edizione dell’evento, che propone partite di polo in un contesto all’aperto. L’evento si svolge quotidianamente, offrendo spettacolo agli appassionati.

BUCINE Il grande polo torna a Villa a Sesta da oggi al 3 maggio con il secondo Open d’Italia di Arena Polo. Nel prestigioso scenario del polo club di Bucine, si svolgerà uno degli appuntamenti più attesi della stagione sportiva nazionale dedicata alla disciplina del polo su sabbia. L’evento, patrocinato dalla Federazione Italiana Sport Equestri, vedrà la partecipazione di squadre italiane e internazionali pronte a sfidarsi in un torneo 0-6 HCP di alto livello tecnico e spettacolare intensità. Il programma prenderà il via questo pomeriggio alle 16,30 nel centro di Arezzo, con una suggestiva sfilata a cavallo e la presentazione ufficiale delle squadre, seguita da un esclusivo cocktail party after polo nei locali di Sugar in Corso Italia.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sfilata inaugurale nel centro di Arezzo. Squadre italiane e internazionali in campo. Torna a Bucine l’Open d’Italia Arena Polo: spettacolo garantito fino al 3 maggio Notizie correlate Ascolti tv di Sky Sport crolleranno da marzo a maggio, Italia senza più squadre italiane in Champions League dopo ko AtalantaE ci si chiede: ma vale ancora la pena investire centinaia di milioni di euro su un prodotto pay con audience in calo? Siamo a inizio marzo e la... Pronostico Liverpool-Manchester City: spettacolo garantito nel fortino di AnfieldLiverpool-Manchester City è una partita valida per la venticinquesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv,...