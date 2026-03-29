Assoluti di Karate spettacolo dei migliori atleti d’Italia al PalaPellicone di Ostia | tutti i risultati

Nel fine settimana si sono svolti al PalaPellicone di Ostia gli Assoluti di Karate maschile e femminile, con gare di kata e kumite che hanno visto la partecipazione dei migliori atleti italiani. La competizione si è conclusa con la consegna dei risultati ufficiali, che hanno sancito i vincitori delle diverse categorie e discipline. La manifestazione ha attirato numerosi spettatori e appassionati di arti marziali.

Ostia, 29 marzo 2026 – E’ stato un lungo fine settimana di gare intense al PalaPellicone di Ostia Lido, dove si sono disputati gli Assoluti di Karate Maschile e Femminile (kata e kumite). Sui tatami lidensi si sono sfidati i migliori atleti italiani che hanno elargito emozioni e hanno portato a casa preziose medaglie. tra di essi, Matteo Fiore (Fiamme Gialle), ha vinto il titolo nel kumite maschile, Terryana D’Onofrio (Fiamme Oro) ha messo al collo l’oro nazionale nel kata femminile. Le Fiamme Oro hanno fatto incetta dei titoli a squadre, a punteggio I risultati e il racconto delle gare – Fonte FIJLKAMfijlkam.it. Le gare del 27 marzo Nella prima giornata sono state assegnate le medaglie nel kata maschile, nel kumite maschile -75 kg e nel kumite femminile -68 kg e +68 kg. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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