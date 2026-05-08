Libri in corte | incontri con gli autori fra talk laboratori e cinema

Undicesima edizione per " Libri in Corte ", la manifestazione letteraria che dal 18 al 24 maggio porterà nella biblioteca civica di Corte Valenti a Garbagnate Milanese nomi di spicco e personaggi famosi. Un fitto programma di talk, incontri con gli autori e laboratori, che quest’anno sarà “diffuso” con due eventi in altre location in città: il 18 maggio alle 17.30 al Centro Vari.Età di Via Bolzano 22, con la psicoterapeuta Susanna Baldi che presenterà il saggio "Il Coraggio Di Ricordare". E giovedì 21 maggio alle ore 20.45 la proiezione del biopic "Franco Battiato - Il Lungo Viaggio" sarà al Cinema Teatro Italia. Il giorno dopo, venerdì 22...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Libri in corte: incontri con gli autori fra talk, laboratori e cinemaGarbagnate, dal 18 al 24 l’undicesima edizione della manifestazione letteraria. Da Luca Crovi a Rosa Teruzzi, ospite in biblioteca il ministro Valditara. ilgiorno.it

Talk, fumetti, incontri con gli autori, laboratori e cinema: a Garbagnate Milanese è tempo di Libri in CorteDal 18 al 24 maggio la biblioteca civica Corte Valenti ospiterà l’undicesima edizione della manifestazione letteraria alla quale parteciperanno, tra gli altri, il ministro dell’Istruzione Giuseppe Val ... legnanonews.com

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