Speranza e fede in note

La musica e la poesia sono forme di espressione che usano un linguaggio universale, in grado di superare barriere culturali e geografiche. Entrambe comunicano emozioni e pensieri attraverso note e parole, arrivando immediatamente alle persone. Questa connessione tra musica e poesia viene spesso celebrata in eventi pubblici e incontri culturali, dove si condividono momenti di intimità e riflessione.

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Musica e poesia sono entrambe espressione di un linguaggio universale, capace di superare confini, culture e differenze, arrivando direttamente al cuore. Nel difficile tempo che stiamo vivendo il desiderio della Pace, intesa non solo come assenza di guerra, ma presenza di ascolto, rispetto, giustizia e fraternità, nasce con più forza, come una necessità vitale, come una responsabilità che riguarda tutti. È questo l’intenso filo conduttore del concerto “Da pacem Domine” che il Coro da Camera Euphoné proporrà oggi alle 17,30 nella suggestiva cornice del Monastero del Corpus Domini. L’ensemble, diretto da Lorenzo Venturoli, guiderà il pubblico attraverso un percorso condiviso di ascolto, riflessione e speranza, una preghiera aperta a tutti a prescindere dal proprio cammino personale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Speranza e fede in note ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Gesù è vivo in te Notizie correlate Palermo, 2026: Musica e Fede, God on the Road porta speranza dopoUn Inno di Speranza: God on the Road Porta la Fede in Musica a Palermo Palermo si prepara ad accogliere un concerto che unisce la potenza della... Riposto accoglie Santa Rita: una settimana di fede e speranzaLa città di Riposto si prepara a vivere una settimana di profonda spiritualità con la presenza della reliquia di Santa Rita da Cascia, accolta nella...