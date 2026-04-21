A Riposto si inizia a vivere una settimana dedicata alla fede, con l’arrivo della reliquia di Santa Rita da Cascia, che sarà esposta nella parrocchia di Maria SS. La presenza della reliquia rappresenta un momento importante per i fedeli, che si preparano ad assistere alle celebrazioni e alle devozioni incentrate sulla santa. La città si organizza per accogliere i visitatori e garantire il regolare svolgimento degli eventi religiosi previsti.

La città di Riposto si prepara a vivere una settimana di profonda spiritualità con la presenza della reliquia di Santa Rita da Cascia, accolta nella parrocchia di Maria SS. del Carmelo. L’arrivo del sacro reperto, avvenuto lunedì 20 aprile, segna l’inizio di un percorso di preghiera che coinvolgerà l’intera comunità locale fino a domenica 26 aprile. Il momento del passaggio della reliquia verso il luogo di culto è stato caratterizzato da una solenne processione, coordinata dal vicario parrocchiale don Gianluca Franco. La manifestazione devozionale ha la partecipazione attiva dei fedeli, che hanno accompagnato il simbolo di quella che viene definita la santa dei casi impossibili lungo le vie della città.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Riposto accoglie Santa Rita: una settimana di fede e speranza

PARROCCHIE / Riposto accoglie la reliquia di Santa Rita da Cascia

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