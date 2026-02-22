Palermo 2026 | Musica e Fede God on the Road porta speranza dopo

Il concerto “God on the Road” porta musica e fede a Palermo, dopo aver attirato migliaia di persone in altre città. L’evento nasce dall’intenzione di offrire un momento di speranza e unione attraverso performance live e testimonianze spirituali. La piazza principale si riempie di fedeli e appassionati, desiderosi di condividere questa esperienza. La serata promette emozioni intense e un messaggio di solidarietà diffuso tra i presenti. La città si prepara ad accogliere questa iniziativa speciale.

Un Inno di Speranza: God on the Road Porta la Fede in Musica a Palermo. Palermo si prepara ad accogliere un concerto che unisce la potenza della musica e la profondità della fede. La band God on the Road si esibirà presso la Chiesa Cristiana Avventista del 7° giorno il 28 febbraio 2026, offrendo un evento gratuito aperto a tutti, nato da un'esperienza itinerante con l'obiettivo di diffondere un messaggio di speranza e di fede attraverso la musica in un contesto sociale segnato da incertezze e isolamento. L'idea di God on the Road ha preso forma nel periodo immediatamente successivo alla pandemia di Covid-19.