Special Olympics | Flutter SEA punta sulla pallavolo per l’inclusione

Special Olympics ha annunciato l’introduzione di un nuovo programma chiamato Coach for Inclusion, che si concentrerà sulla pallavolo come disciplina principale. La iniziativa mira a promuovere l’inclusione degli atleti attraverso allenamenti specifici. La modifica dell’approccio allenamentale sarà parte di questa strategia, senza ulteriori dettagli sui metodi o sui risultati attesi. La notizia riguarda principalmente l’implementazione di questa novità nel settore sportivo dedicato alle persone con disabilità.

? Domande chiave Come cambierà l'allenamento degli atleti con il nuovo programma Coach for Inclusion?. Quali ruoli assumeranno i dipendenti di Sisal e Snai durante gli eventi?. Perché Flutter SEA ha scelto di concentrare il supporto sui campi da pallavolo?. Cosa prevede il piano d'azione per trasformare la formazione professionale degli allenatori?.? In Breve Oltre 3mila atleti gareggeranno tra il 19 e il 24 maggio in Veneto e Friuli.. Serena Di Vita coordina il programma di sostenibilità per i marchi Sisal, Snai e PokerStars.. Il progetto Coach for Inclusion per professionisti certificati debutterà ufficialmente nel 2026.. La partnership con Special Olympics Italia ha radici storiche nel 2017 con Fondazione Snaitech.🔗 Leggi su Ameve.eu

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