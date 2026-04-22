Giornata Special Olympics al Radici Country Club sport e inclusione protagonisti

Da ilpescara.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Radici Country Club di San Silvestro si è svolta una giornata dedicata alle Special Olympics, con protagonisti lo sport e l’inclusione. L’evento ha visto la partecipazione di atleti con diverse abilità, impegnati in varie discipline sportive. La giornata ha coinvolto pubblico e volontari, creando un momento di scambio e di attenzione verso le tematiche legate alla disabilità e alla partecipazione sociale.

Sport, inclusione e partecipazione al Radici Country Club di San Silvestro, dove si è svolta giornata Special Olympics. Protagonisti i ragazzi con disabilità, impegnati in percorsi e prove equestri.L’iniziativa ha trasformato il maneggio in uno spazio di condivisione e confronto, mettendo al.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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