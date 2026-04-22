Giornata Special Olympics al Radici Country Club sport e inclusione protagonisti

Al Radici Country Club di San Silvestro si è svolta una giornata dedicata alle Special Olympics, con protagonisti lo sport e l’inclusione. L’evento ha visto la partecipazione di atleti con diverse abilità, impegnati in varie discipline sportive. La giornata ha coinvolto pubblico e volontari, creando un momento di scambio e di attenzione verso le tematiche legate alla disabilità e alla partecipazione sociale.

Sport, inclusione e partecipazione al Radici Country Club di San Silvestro, dove si è svolta giornata Special Olympics. Protagonisti i ragazzi con disabilità, impegnati in percorsi e prove equestri.L’iniziativa ha trasformato il maneggio in uno spazio di condivisione e confronto, mettendo al.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Coppa Nisida 2026: al Circolo Ilva Bagnoli tre giorni di sport e inclusione con Special OlympicsTempo di lettura: 3 minuti Il Circolo Ilva Bagnoli si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più significativi del calendario remiero... Montesilvano accende la fiaccola dell'inclusione per il torch run delle Special Olympics 2026 [FOTO]La città ha ufficialmente inaugurato il Torch Run, la suggestiva corsa della fiaccola che farà tappa in altre quattro località abruzzesi prima di... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Insieme in corsa: la grande squadra di Special Olympics alla Milano Marathon 2026; Giornata di successi per il team Gmr Special allo Special Olympics Lombardia :: Segnalazione a Novara; 41° Giochi Nazionali Estivi Special Olympics a Lignano Sabbidoro dal 19 al 24 maggio; A Roma dal 24 al 26 aprile il Meeting Internazionale di Canottaggio Special Olympics. Giornata di successi per il team Gmr Special allo Special Olympics LombardiaIl 19 aprile è stata una giornata speciale per il team Gmr Special, composto da Sara Scarano, Davide Avvignano, Andrea Quaglio e Samuele Marinone, che ha preso parte a una competizione organizzata d ... novaratoday.it A Roma dal 24 al 26 aprile il Meeting Internazionale di Canottaggio Special Olympics(ANSA) - ROMA, 13 APR - A Roma dal 24 al 26 aprile 2026 si svolgerà il Meeting Internazionale di Canottaggio Special Olympics, realizzato con ... notizie.tiscali.it Oltre la festa il diritto al riconoscimento Ieri a Taranto abbiamo vissuto una giornata straordinaria per le finali di Basket Special Olympics. La gioia delle atlete e degli atleti è il motivo per cui porto avanti il mio impegno istituzionale, ma l'emozione non deve nasc - facebook.com facebook