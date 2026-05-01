Spari in strada a Napoli due ragazze ferite dai colpi ai Quartieri Spagnoli | indagini sul conflitto a fuoco

Due ragazze sono state raggiunte da colpi d'arma da fuoco nei Quartieri Spagnoli di Napoli. L’incidente si è verificato in strada e ha coinvolto più persone, con alcune testimoni che hanno riferito di aver sentito diversi spari. Le giovani sono state trasportate in ospedale e si trovano in condizioni non gravi. Le forze dell'ordine stanno svolgendo le indagini per identificare i responsabili.

Due ragazze ferite dagli spari, il conflitto a fuoco ai Quartieri Spagnoli di Napoli. Condanna dell'episodio da parte del sindaco Manfredi.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Spari in strada a Napoli, due ragazze ferite dai colpi ai Quartieri Spagnoli: indagini sul conflitto a fuoco Notizie correlate Napoli, due ragazze ferite durante una sparatoria ai Quartieri Spagnoli: non sono graviAncora uno scontro a fuoco tra i vicoli dei Quartieri Spagnoli, ancora proiettili vaganti e ancora passanti feriti per errore. Sparatoria a Napoli, ferite due ragazze: colpite per errore durante un conflitto a fuocoAttimi di paura nel cuore di Napoli, dove nella tarda serata di ieri si è verificata una sparatoria che ha coinvolto, loro malgrado, due giovani... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Sequestrato il tesoro del clan Saltalamacchia dei Quartieri Spagnoli: case, conti e attività per 5 milioni; Ragazzini sparano in strada alla fermata del bus: panico in strada; Quartieri Spagnoli, si barrica in casa e minaccia di farsi esplodere dopo aver picchiato la fidanzata; Crolla un palazzo nella notte a Napoli, famiglie sgomberate alla Duchesca. Napoli, due ragazze ferite durante una sparatoria ai Quartieri Spagnoli mentre passeggiavano: non sono in pericolo di vitaAncora uno scontro a fuoco tra i vicoli dei Quartieri Spagnoli, ancora proiettili vaganti e ancora passanti feriti per errore. Ieri notte in via Correra, due ragazze sono state ferite ... ilgazzettino.it Sparatoria nella notte ai Quartieri Spagnoli: ferite due ragazzeNAPOLI — Momenti di paura ieri sera, poco prima della mezzanotte, in via Francesco Saverio Correra, dove alcuni sconosciuti avrebbero ingaggiato uno scontro a fuoco nel cuore dei Quartieri Spagnoli. marigliano.net Napoli, due ragazze ferite durante una sparatoria ai Quartieri Spagnoli: non sono gravi - facebook.com facebook