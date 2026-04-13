Napoli la notte delle stese | botta e risposta ai Quartieri Spagnoli spari in via Dei Mille
Nella notte a Napoli, tre sparatorie sono state segnalate nei Quartieri Spagnoli e in via Dei Mille. La Polizia di Stato sta conducendo le indagini e sembra che si tratti di un confronto tra gruppi di giovani. Non ci sono ancora dettagli sulle eventuali vittime o feriti. La zona è stata teatro di forti esplosioni di colpi d'arma da fuoco, che hanno destato preoccupazione tra i residenti.
Tre esplosione di colpi d'arma da fuoco segnalati nella notte a Napoli; indaga la Polizia di Stato, si ipotizza uno scontro tra bande di giovanissimi.🔗 Leggi su Fanpage.it
Napoli, spari ai Quartieri Spagnoli: si ipotizza stesa tra gang, sequestrati bossoli dalla poliziaLa faida tra le gang del centro storico non accenna a placarsi e nel cuore dei Quartieri Spagnoli va in scena l’ennesima notte di piombo e paura.
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