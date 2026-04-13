Napoli la notte delle stese | botta e risposta ai Quartieri Spagnoli spari in via Dei Mille

Nella notte a Napoli, tre sparatorie sono state segnalate nei Quartieri Spagnoli e in via Dei Mille. La Polizia di Stato sta conducendo le indagini e sembra che si tratti di un confronto tra gruppi di giovani. Non ci sono ancora dettagli sulle eventuali vittime o feriti. La zona è stata teatro di forti esplosioni di colpi d'arma da fuoco, che hanno destato preoccupazione tra i residenti.

Tre esplosione di colpi d'arma da fuoco segnalati nella notte a Napoli; indaga la Polizia di Stato, si ipotizza uno scontro tra bande di giovanissimi.🔗 Leggi su Fanpage.it Napoli, spari ai Quartieri Spagnoli: si ipotizza stesa tra gang, sequestrati bossoli dalla poliziaLa faida tra le gang del centro storico non accenna a placarsi e nel cuore dei Quartieri Spagnoli va in scena l’ennesima notte di piombo e paura. Spari ai Quartieri spagnoli: colpito un uomoIeri sera, i carabinieri della compagnia Napoli centro sono intervenuti all'ospedale Pellegrini per un 22enne ferito con un colpo d’arma da fuoco al... Napoli, ragazzo di 19 anni muore dopo una sparatoria in strada