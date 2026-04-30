Un giovane di 21 anni è stato arrestato a Roma in relazione a un episodio di sparatoria avvenuto il 25 aprile. Durante una perquisizione domiciliare, sono state trovate due pistole vere nascoste in un cassetto, insieme a un libretto per la detenzione a uso sportivo, munizioni, una collezione di coltelli e alcuni documenti che attestano la sua passione per le armi e il poligono di tiro.

Due le pistole custodite in un cassetto insieme al libretto per la detenzione a uso sportivo. Munizioni, una collezione di coltelli e la passione dichiarata per le armi e il poligono di tiro. È questo il quadro emerso dalla perquisizione nell’abitazione di Eitan Bondì, 21 anni, arrestato con l’accusa di tentato omicidio per aversparato pallini di plastica contro Rossana Gabrieli e Nicola Fascianonel pomeriggio di sabato al parco Schuster, nella zona Ostiense di Roma. Secondo quanto riportato anche da Il Corriere della Sera, nell’appartamento tra viale Marconi e via Portuense non sarebbe stata trovata la pistola ad aria compressa utilizzata per l’aggressione.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Eitan Bondì, il 21enne arrestato per gli spari a Roma il 25 aprile: trovate in casa 2 pistole vere

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