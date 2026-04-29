Fermo di Eitan Bondi per gli spari al 25 aprile | in casa trovati coltelli e vessilli israeliani

Eitan Bondi, 21 anni, è stato fermato in relazione agli spari avvenuti il 25 aprile. Durante le perquisizioni nella sua abitazione sono stati trovati diversi coltelli e oggetti riconducibili a armi softair, oltre a vessilli israeliani. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora rilasciato commenti o motivazioni legate al fermo.

Sono stati trovati diversi coltelli e altre armi softair a casa di Eitan Bondi, il 21enne legato alla Comunità ebraica di Roma accusato di aver sparato con una pistola ad aria compressa a una coppia di militanti Anpi intorno alle 16 del 25 aprile scorso, a margine delle celebrazioni per la Festa di Liberazione dal nazifascismo in corso a Parco Schuster. Il ragazzo è stato fermato nella serata di ieri ed è accusato dalla Procura di Roma di tentato omicidio e porto abusivo di armi. Decisivo, si apprende, un video della sparatoria trovato dagli agenti della Digos grazie a una telecamera privata puntata sulla strada, da dove gli investigatori sono riusciti anche a ricostruire la targa dello scooter Honda sr bianco dove viaggiava Bondi.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Fermo di Eitan Bondi per gli spari al 25 aprile: in casa trovati coltelli e vessilli israeliani Notizie correlate Leggi anche: Spari al corteo del 25 aprile, arrestato il 21enne Eitan Bondi: «Sono della Brigata Ebraica». Accusato di tentato omicidio Leggi anche: Spari al corteo del 25 aprile, arrestato il 21enne Eitan Bondi: «Sono della Brigata Ebraica». Accusato di tentato omicidio. La replica: non è nostro iscritto Aggiornamenti e dibattiti Spari al corteo del 25 aprile, l'Anpi: «Da tempo deriva estremistica esponenti comunità ebraica». La replica: Eitan Bondi non è nostro iscritto«Non può sfuggire a nessuno l'estrema gravità della vicenda. Da tempo assistiamo a una deriva estremistica e intimidatoria di parte di alcuni esponenti ... ilmessaggero.it Spari al corteo del 25 aprile, arrestato il 21enne Eitan Bondi: «Sono della Brigata Ebraica». Accusato di tentato omicidioSi chiama Eitan Bondi e ha 21 anni. È l’uomo accusato di aver sparato ai due iscritti all’Anpi dopo il corteo del 25 Aprile a Roma. La polizia lo ha arrestato oggi a ... ilmessaggero.it