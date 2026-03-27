Una mattina di paura si è svolta a Sassari, dove all’interno della casa dello studente di via Rosello si è verificato un episodio di cronaca. Secondo quanto riferito, un individuo ha inferto diverse coltellate e successivamente ha compiuto un gesto estremo. La polizia è intervenuta sul posto per i rilievi e le indagini sono in corso.

Mattinata di paura a Sassari, dove un grave episodio di cronaca si è verificato all’interno della casa dello studente di via Rosello. Un giovane di 23 anni ha prima lanciato oggetti dalla finestra, poi ha accoltellato il custode della struttura e infine si è gettato dal tetto dell’edificio. L’allarme è scattato intorno alle 9.30, quando le urla e il lancio di oggetti, tra cui un computer e un telefono cellulare, hanno attirato l’attenzione di passanti e residenti, che hanno immediatamente richiesto l’intervento dei soccorsi. Il ragazzo, ospite da poco tempo nella struttura gestita dall’Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario, avrebbe dato in escandescenze per motivi ancora da chiarire. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Prima le coltellate, poi il gesto estremo: orrore in Italia, nella casa dello studente

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