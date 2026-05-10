Spari all'Anpi il 25 aprile la gip su Eitan Bondì | Incurante del proprio gesto è pericoloso

Da fanpage.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nell’ordinanza sui domiciliari a Eitan Bondì, la gip parla di azione "programmata" e sottolinea la freddezza mostrata dopo gli spari del 25 aprile.🔗 Leggi su Fanpage.it

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