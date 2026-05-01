Spari il 25 aprile a Roma Eitan Bondì ai domiciliari | Mi vergogno non faccio parte di nessun gruppo

Il 25 aprile a Roma si sono verificati degli spari, portando all'arresto di un giovane di 21 anni. Il giudice per le indagini preliminari ha deciso di disporre i domiciliari, eliminando l'accusa di tentato omicidio. In una dichiarazione, Bondì ha affermato di essere profondamente in imbarazzo per quanto accaduto e ha precisato di non appartenere a nessun gruppo, in particolare alla Brigata Ebraica.

Il gip fa cadere l'accusa di tentato omicidio e dispone i domiciliari. Il 21enne Eitan Bondì: “Mio gesto deplorevole, non ho nessun legame con la Brigata Ebraica”.🔗 Leggi su Fanpage.it Spari a Roma, ai domiciliari Eitan Bondì: «Mi vergogno, non ho legami con la Brigata Ebraica» Notizie correlate Spari a Roma il 25 aprile, Eitan Bondì ai domiciliari. “Mi vergogno per quanto ho fatto, nessun legame con la Brigata Ebraica”Roma, 1 maggio 2026 - Eitan Bondì, il ventunenne fermato per aver sparato colpi di pistola ad aria compressa contro un uomo e una donna dell'Anpi al... Spari a Roma il 25 aprile, ai domiciliari Eitan Bondì: «Mi vergogno, non ho legami con la Brigata Ebraica»Va ai domiciliari Eitan Bondì, il 21 enne fermato per aver sparato a due attivisti dell'Anpi il 25 aprile scorso a Roma. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Fermo di Eitan Bondi per gli spari al 25 aprile: in casa trovati coltelli, pistole softair e vessilli israeliani; Chi è Eitan Bondì, il 21enne fermato per gli spari al 25 aprile. I coltelli e il sospetto dei contatti con estremisti; Eitan Bondi, chi è il 21enne accusato degli spari del 25 aprile a Roma; Cosa sappiamo dell’uomo che ha sparato il 25 aprile a Roma. Spari a Roma il 25 aprile, Eitan Bondì ai domiciliari. Mi vergogno per quanto ho fatto, nessun legame con la Brigata EbraicaIl ventunenne fermato per colpi di pistola ad aria compressa contro un uomo e una donna dell'Anpi: Esprimo solidarietà verso le persone ferite e di chi si è sentito offeso dal mio gesto ... quotidiano.net Spari a Roma il 25 aprile, Eitan Bondì ai domiciliari. Mi vergognoVa ai domiciliari Eitan Bondì, il 21 enne fermato per aver sparato a due attivisti dell'Anpi il 25 aprile scorso a Roma. Lo ha deciso il gip al termine dell'udienza di convalida che ha derubricato l'a ... tg.la7.it Va ai domiciliari Eitan Bondì, il 21 enne fermato per aver sparato a due attivisti dell'Anpi il 25 aprile scorso a Roma. Lo ha deciso il gip al termine dell'udienza di convalida che ha derubricato l'accusa da duplice tentato omicidio a tentate lesioni pluriaggravate a facebook Va ai domiciliari Eitan Bondì, il 21 enne fermato per aver sparato a due attivisti dell'Anpi il 25 aprile scorso a Roma. Lo ha deciso il gip al termine dell'udienza di convalida che ha derubricato l'accusa da duplice tentato omicidio a tentate lesioni pluriaggravate a x.com