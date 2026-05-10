Sparatoria in via Iarussi | i colpi d' arma da fuoco esplosi dopo il litigio donna in ospedale
Questa sera, intorno alle 20.30, in via Iarussi, una traversa di via San Severo, si è verificata una sparatoria che avrebbe coinvolto alcuni cittadini stranieri. I colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi dopo un litigio tra persone presenti sul posto. Una donna è stata ferita e trasportata in ospedale. La polizia è intervenuta sul luogo per i rilievi del caso.
Momenti di forte tensione questa sera, intorno alle 20.30, in via Iarussi, traversa di via San Severo, dove si è verificata una sparatoria che avrebbe coinvolto alcuni cittadini stranieri, probabilmente al culmine di un litigio.Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, durante la lite.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Notizie correlate
Si spara ancora a Foggia: colpi d'arma da fuoco in via IarussiClima di guerriglia e da far west a Foggia, per l'ennesimo grave episodio avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica 10 maggio, in via Ugo Iarussi, di...
Rione Salicelle, stesa nella notte: diversi i colpi di arma da fuoco esplosiÈ notte fonda quando gli abitanti del Rione Salicelle, ad Afragola, vengono svegliati dall'inconfondibile rumore degli spari.