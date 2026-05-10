Sparatoria in via Iarussi | i colpi d' arma da fuoco esplosi dopo il litigio donna in ospedale

Questa sera, intorno alle 20.30, in via Iarussi, una traversa di via San Severo, si è verificata una sparatoria che avrebbe coinvolto alcuni cittadini stranieri. I colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi dopo un litigio tra persone presenti sul posto. Una donna è stata ferita e trasportata in ospedale. La polizia è intervenuta sul luogo per i rilievi del caso.

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