Sparatoria in via Iarussi | i colpi d' arma da fuoco esplosi dopo il litigio donna in ospedale

Da foggiatoday.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera, intorno alle 20.30, in via Iarussi, una traversa di via San Severo, si è verificata una sparatoria che avrebbe coinvolto alcuni cittadini stranieri. I colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi dopo un litigio tra persone presenti sul posto. Una donna è stata ferita e trasportata in ospedale. La polizia è intervenuta sul luogo per i rilievi del caso.

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Momenti di forte tensione questa sera, intorno alle 20.30, in via Iarussi, traversa di via San Severo, dove si è verificata una sparatoria che avrebbe coinvolto alcuni cittadini stranieri, probabilmente al culmine di un litigio.Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, durante la lite.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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